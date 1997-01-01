Дэнс Холл в СК «Заряд»

Информация

Описание: Dancehall (дэнсхолл) - уличный ямайский танец. В основе стиля – особый, расслабленный кач, и при этом полный контроль над собственным телом, а также различные по технике и динамике движения бедрами (wine, booty shake). И конечно же неповторимые Jamaican dancehall vibes!

Возраст учеников: от 7 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.

Расписание занятий: ПН, ЧТ 15:30.