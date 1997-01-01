Дэнс Микс в студии «Терпсихора»

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Описание:

Танец dance mix — это прежде всего свобода без всяких ограничений и рамок. Он разнообразен, эмоционален, ритмичен, в нем можно выбирать все, что нравится: настроение, движения, музыку. Этот стиль научит импровизировать, применять свои умения на танцполе, вечеринке. Приступать к обучению можно в любом возрасте, не имея никаких навыков и базовых знаний, с любой физподготовкой. Смешанный танец может стать первой ступенью к занятию другими направлениями. Этот танцевальный «коктейль» можно увидеть в клипах и на концертах известных певцов, им занимаются взрослые и дети.

Возраст учеников: от 9 до 12 лет.

Стоимость занятий: от 1300 руб.

Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15.

Форма одежды: купальник, чешки/балетки

Дополнительные расходы: на пошив костюмов.