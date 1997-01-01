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Детская футбольная школа «Динамо»
Цена: От 2500
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Карла Маркса, 62
- +7 (909) 878-85-80
Информация
Описание: развитие техники, физической выносливости, спортивного мышления. Постоянная игровая практика.
Возраст учеников: от 7 до 15 лет.
Стоимость занятий: 2500 руб./ в месяц.
Продолжительность занятия: 1:45.
Частота занятий: каждый будний день.
Количество человек в группах: от 10 до 20 в зависимости от возраста.
Форма одежды: футболка, шорты, гетры, бутсы.
Дополнительные расходы: игровая форма с символикой 2000 руб.
Расписание работы:9:00 до 11:00, с 17:00 до 19:00.
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