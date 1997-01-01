Детская футбольная школа «Динамо»

Информация

Описание: развитие техники, физической выносливости, спортивного мышления. Постоянная игровая практика.

Возраст учеников: от 7 до 15 лет.

Стоимость занятий: 2500 руб./ в месяц.

Продолжительность занятия: 1:45.

Частота занятий: каждый будний день.

Количество человек в группах: от 10 до 20 в зависимости от возраста.

Форма одежды: футболка, шорты, гетры, бутсы.

Дополнительные расходы: игровая форма с символикой 2000 руб.

Расписание работы:9:00 до 11:00, с 17:00 до 19:00.