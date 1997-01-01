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Детская хореографическая школа "Русский Балет"
Адреса
- +7 (909) 823-65-07
- +7 (4212) 666-507
Информация
Описание секции: Занимаясь танцами ребёнок приобретает грацию и осанку, умение чувствовать своё тело и слушать музыку, раскрепощённость и дисциплину, здоровье и энергичность. Он научится работать в команде, что поможет добиться успеха во всех сферах жизни. Занятия балетом научат ребёнка понимать классическое искусство, разовьют художественное чутьё и чувство вкуса. Секция профессиональная. Участвуют во всех городских конкурсах, есть выезды в другие города и страны СНГ.
Возраст учеников: от 3 до 12 лет.
Стоимость занятий: 3500 рублей месяц (10 занятий).
Продолжительность занятия: 45 мин.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: 10-12 человек (есть индивидуальные занятия).
Форма одежды: черный купальник, белые колготки, белые балетки, белая пачка.
Костюмы шьются за счет школы.
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