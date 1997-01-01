Детская школа балета PRIMA-балерина

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Информация
Возраст: от 3 до 7 лет
Периодичность: 3 раза в неделю
Стоимость: 3000 рублей
Детский балетный класс направлен на воспитание в девочках чувства прекрасного, звук классической музыки во время занятий повышает одухотворенность детей. Балетный станок дает возможность почувствовать себя взрослыми и значимыми, выворотность, растяжка, красивая осанка, чувство ритма, постановка корпуса, рук, ног, головы - обязательно поможет им в будущем.
Педагоги давно занимается с малышами и детками более взрослого возраста, среди воспитанников есть чемпионы Дальнего Востока и победители танцевальных конкурсов в Хабаровске.
Занятия балетом с раннего детства формируют у ребенка музыкальность, ритмичность, совершенствуют силу, ловкость, гибкость и координацию. Помимо этого, балет является профилактикой плоскостопия, сколиоза и других проблем со здоровьем и фигурой.
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