Детская школа балета PRIMA-балерина

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Возраст: от 3 до 7 лет

Периодичность: 3 раза в неделю

Стоимость: 3000 рублей

Детский балетный класс направлен на воспитание в девочках чувства прекрасного, звук классической музыки во время занятий повышает одухотворенность детей. Балетный станок дает возможность почувствовать себя взрослыми и значимыми, выворотность, растяжка, красивая осанка, чувство ритма, постановка корпуса, рук, ног, головы - обязательно поможет им в будущем.

Педагоги давно занимается с малышами и детками более взрослого возраста, среди воспитанников есть чемпионы Дальнего Востока и победители танцевальных конкурсов в Хабаровске.

Занятия балетом с раннего детства формируют у ребенка музыкальность, ритмичность, совершенствуют силу, ловкость, гибкость и координацию. Помимо этого, балет является профилактикой плоскостопия, сколиоза и других проблем со здоровьем и фигурой.