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        Детские курсы английского

        Детские курсы английского

        Иностранные языки
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 8 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 74
        • +7 (4212) 930-649
        Информация

        Описание:

        Цель обучения - развить навыки.
        Цель изучения любого языка - развить навыки общения, чтения и письма на этом языке. И для ребенка и для взрослого - цель одна. Но методы достижения - разные.
        Есть два пути изучения языка:
        1) Заставить ребенка, либо 2) Найти для него интересный и эффективный метод изучения языка. В первом случае ребенок будет противиться и делать все нехотя. Во втором - с удовольствием будет учить язык и с гордостью делиться своими достижениями.
        Пусть ваш ребенок учит язык с интересом.
        Особенности программы:
        Награды - каждый урок
        В отличие от взрослых ребенок может не понимать - зачем ему эти знания. Но каждый урок у него есть цель - заработать больше наград.
        Работа в команде
        Ребенок занимается в группе. Это развивает соревновательный и командный дух. У нас никто не отмалчивается.
        Каждый урок - новый навык
        Вы очень четко будете видеть рост ребенка в языке. Каждый урок - это отдельная тема, отдельный навык, который ребенок сразу применяет.
        Открытые уроки
        В конце каждого квартала мы приглашаем вас на открытые уроки с носителем языка, на которых вы оцените успехи ребенка.

        Наличие сертификатов и дипломов по окончании: есть.

        Возраст учеников: от 8 до 12 лет.

        Продолжительность занятия:1 академический час.

        Частота занятий: обсуждается индивидуально.

        Расписание работы: ПН-СБ 10:00-19:00.

        Дополнительные расходы: не требуются.

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