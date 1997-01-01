Детские курсы английского

Информация

Описание:

Цель обучения - развить навыки.

Цель изучения любого языка - развить навыки общения, чтения и письма на этом языке. И для ребенка и для взрослого - цель одна. Но методы достижения - разные.

Есть два пути изучения языка:

1) Заставить ребенка, либо 2) Найти для него интересный и эффективный метод изучения языка. В первом случае ребенок будет противиться и делать все нехотя. Во втором - с удовольствием будет учить язык и с гордостью делиться своими достижениями.

Пусть ваш ребенок учит язык с интересом.

Особенности программы:

Награды - каждый урок

В отличие от взрослых ребенок может не понимать - зачем ему эти знания. Но каждый урок у него есть цель - заработать больше наград.

Работа в команде

Ребенок занимается в группе. Это развивает соревновательный и командный дух. У нас никто не отмалчивается.

Каждый урок - новый навык

Вы очень четко будете видеть рост ребенка в языке. Каждый урок - это отдельная тема, отдельный навык, который ребенок сразу применяет.

Открытые уроки

В конце каждого квартала мы приглашаем вас на открытые уроки с носителем языка, на которых вы оцените успехи ребенка.

Наличие сертификатов и дипломов по окончании: есть.

Возраст учеников: от 8 до 12 лет.

Продолжительность занятия:1 академический час.

Частота занятий: обсуждается индивидуально.

Расписание работы: ПН-СБ 10:00-19:00.

Дополнительные расходы: не требуются.