Детские курсы английского

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Информация
Описание:
Цель обучения - развить навыки.
Цель изучения любого языка - развить навыки общения, чтения и письма на этом языке. И для ребенка и для взрослого - цель одна. Но методы достижения - разные.
Есть два пути изучения языка:
1) Заставить ребенка, либо 2) Найти для него интересный и эффективный метод изучения языка. В первом случае ребенок будет противиться и делать все нехотя. Во втором - с удовольствием будет учить язык и с гордостью делиться своими достижениями.
Пусть ваш ребенок учит язык с интересом.
Особенности программы:
Награды - каждый урок
В отличие от взрослых ребенок может не понимать - зачем ему эти знания. Но каждый урок у него есть цель - заработать больше наград.
Работа в команде
Ребенок занимается в группе. Это развивает соревновательный и командный дух. У нас никто не отмалчивается.
Каждый урок - новый навык
Вы очень четко будете видеть рост ребенка в языке. Каждый урок - это отдельная тема, отдельный навык, который ребенок сразу применяет.
Открытые уроки
В конце каждого квартала мы приглашаем вас на открытые уроки с носителем языка, на которых вы оцените успехи ребенка.
Наличие сертификатов и дипломов по окончании: есть.
Возраст учеников: от 8 до 12 лет.
Продолжительность занятия:1 академический час.
Частота занятий: обсуждается индивидуально.
Расписание работы: ПН-СБ 10:00-19:00.
Дополнительные расходы: не требуются.
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Немецкий язык в центре "Ива"От 8 до 17 лет От 3500 руб Частная
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Английский язык в РЦ "Детская академия"От 3 до 6 лет От 1200 до 1500 руб Частная
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Китайский для путешествий в «Билингва»От 14 до 18 лет От 6720 руб Частная
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Английский язык в ДМШ №4От 5 до 18 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Английский язык в ДСЦ «ЮниCLUB»От 4 до 6 лет Частная
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"Маленький англичанин" в ЦВР "Планета взросления"От 5 до 13 лет От 200 руб Государственная
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Иностранный язык в МАУ ДО ЦДТ "Радуга талантов"От 8 до 10 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
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Французский язык в центре "Ива"От 12 до 18 лет От 3500 до 3500 руб Частная
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Студия английского языка "Say Yes"От 3 до 18 лет От 3000 руб Частная
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Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»От 7 до 10 лет От 2500 до 3300 руб Частная
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