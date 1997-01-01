Детские танцы в клубе "ЕжикЕжик"

Информация

Описание: стрейчинг, детская йога, игровой, эстрадный танец. Йога для детей — это мир, который в форме игры зовет к приключениям, создает необычайные впечатления.

Возраст учеников: от 2 до 6 лет.

Стоимость занятий: 2000 руб.

Продолжительность занятия: 50-60 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма одежды: купальник, юбка, чешки.