Детские танцы в клубе "ЕжикЕжик"

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Шевченко, 4
- +7 (914) 197-59-79
- +7 (984) 296-09-80
Информация
Описание: стрейчинг, детская йога, игровой, эстрадный танец. Йога для детей — это мир, который в форме игры зовет к приключениям, создает необычайные впечатления.
Возраст учеников: от 2 до 6 лет.
Стоимость занятий: 2000 руб.
Продолжительность занятия: 50-60 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: купальник, юбка, чешки.
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Секция "Jazz Funk" в студии танца «Шум»От 12 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
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Секция «В ритме танца» в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
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Секция "Hip-Hop" в студии "Dance Nation"От 4 до 18 лет От 2200 до 3000 руб Частная
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Хореографический ансамбль «Ритмикс»От 4 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Воздушные кольца в студии "Терпсихора"От 8 до 17 лет От 1300 руб Частная
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Балетная студия в МЦ «Арлекин»От 3 до 7 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Секция "Hip hop" в "G Project Dance Center"От 8 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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K-pop в СК «Заряд»От 10 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция Arena Dance в СК “Арена”От 5 до 14 лет От 2400 до 3200 руб Частная
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Детская школа балета PRIMA-балеринаОт 3 до 7 лет От 3000 руб Частная
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