Детский фитнес в центре «Колибри»

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Описание: движение составляет основу практически любой деятельности ребёнка. Однако в настоящее время врачи отмечают значительное сокращение объёма двигательной деятельности детей. Известно, что более подвижные дети развиваются быстрее, раньше начинают ходить, бегать, говорить, они крепче телом, меньше болеют, проявляют активный познавательный интерес к жизни; у них чаще веселое и радостное настроение. Именно поэтому большое внимание в детском возрасте необходимо уделять спортивно-оздоровительным занятиям.

Существует много положительных сторон такого вида занятий как детский фитнес. Самое первое - это профилактика плоскостопия и тренировка хорошей осанки. Такие занятия укрепляют все мышцы тела и опорно-двигательную систему организма. Игровая форма занятий и их веселый ритм развивают выносливость, скорость, силу, координацию детских движений. Умеренный темп движений во время занятий фитнесом совсем не отягощает дыхательную систему, а наоборот, укрепляет ее. Регулярные занятия фитнесом - прекрасное средство укрепления иммунитета детского организма. Они помогут ребенку найти новых друзей в соответствии со своими интересами и увлечениями. В наше время, когда многие дети просто очарованы компьютером и проводят в сидячем положении очень много времени, динамические занятия - просто спасение. Возможно, детский фитнес станет новым хобби ребенка.

Программа спортивно-оздоровительных занятий, способствует коррекции особенностей моторного развития детей за счет специальных упражнений. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.

Занятия фитнесом становятся для многих малышей первой ступенькой на пути к укреплению здоровья. Они прививают вкус к физическим упражнениям. Эта привычка поможет маленькому человечку владеть своим телом.

Возраст учеников: от 5 до 7 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.