Детский фитнес в клубе кросскид

Информация

Описание: уникальная программа общей физической подготовки научит Вашего ребенка, отжиматься подтягиваться, лазить по канату, кувыркаться и многому другому, также она способствует развитию всех физических качеств организма. В основе упражнения из гимнастики, акробатики, легкой атлетики, подвижных игр. В программе используется специально подобранный инвентарь (скалодром, батут, гимнастические кольца, брусья и многое другое).

Возраст участников: 2-18 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Расписание занятий: в зависимости от возраста.

Стоимость: 4200 руб./месяц.