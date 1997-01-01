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Детский фитнес в клубе кросскид
Цена: От 4200
Возраст: 2 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 92 стр. 5
- +7 (909) 808-00-07
Информация
Описание: уникальная программа общей физической подготовки научит Вашего ребенка, отжиматься подтягиваться, лазить по канату, кувыркаться и многому другому, также она способствует развитию всех физических качеств организма. В основе упражнения из гимнастики, акробатики, легкой атлетики, подвижных игр. В программе используется специально подобранный инвентарь (скалодром, батут, гимнастические кольца, брусья и многое другое).
Возраст участников: 2-18 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Расписание занятий: в зависимости от возраста.
Стоимость: 4200 руб./месяц.
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