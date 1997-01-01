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Детский футбольный клуб «Тигры»
Цена: От 2500
Возраст: 5 - 8 лет
Отзывов: 3
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 58
- +7 (999) 088-64-17
Информация
Описание: польза детского футбола заключена в развитии у ребенка не только физических данных, но и лидерских качеств, коллективного мышления, навыков планирования, которые так необходимы современному человеку, чтобы достигать высоких результатов не только в спорте, но и в жизни.
Возраст учеников: от 5 до 8 лет.
Количество человек в группах: до 15 человек.
Продолжительность занятия: 90 минут.
Форма одежды: шорты, футболка, кеды.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Стоимость занятий: 2500 руб.
Расписание занятий: ПН, СР, ПТ.
Дополнительные расходы: на форму.
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Стаж 2 годаОтзывов: 5Стаж 2 годаОтзывов: 3
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