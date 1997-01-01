Детский футбольный клуб «Тигры»

Информация

Описание: польза детского футбола заключена в развитии у ребенка не только физических данных, но и лидерских качеств, коллективного мышления, навыков планирования, которые так необходимы современному человеку, чтобы достигать высоких результатов не только в спорте, но и в жизни.

Возраст учеников: от 5 до 8 лет.

Количество человек в группах: до 15 человек.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Форма одежды: шорты, футболка, кеды.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Стоимость занятий: 2500 руб.

Расписание занятий: ПН, СР, ПТ.

Дополнительные расходы: на форму.