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Детский клуб Progy
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Описание:
Программирование.Учим детей кодить, создавать сайты, игры, мобильные приложения, дизайн и 3D и VR проекты, прокачиваем стартап-мышление и soft skills. На занятиях ребята создают собственные IT-проекты, игры, дизайн.
Финансовая грамотность и инвестиции.Готовим детей к созданию собственного бизнеса, обучаем инвестированию и безопасному обращению с деньгами. Группы делятся по возрастам, в каждой возрастной группе доступным языком рассказываем ребятам об основах финансовой грамотности, о важности учета финансов, о безопасном использовании денежных средств.
Робототехника.Поможем освоить робототехнику на Arduino. Научим управлять роботами, рисовать схемы, программировать датчики и двигатели. Arduino — это всемирно известная платформа, на которой удобно осваивать программирование.
Возраст: от 5 до 16 лет.
Стоимость:
- 3700 за 4 занятия, пробное занятие бесплатно.
Продолжительность занятия: занятия в группах и индивидуальные занятия 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: от 3 до 10 человек.
Профессиональная/непрофессиональная: профессиональная.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Дополнительные расходы: нет.
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