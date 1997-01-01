Детский клуб Progy

Информация

Описание:

Программирование.Учим детей кодить, создавать сайты, игры, мобильные приложения, дизайн и 3D и VR проекты, прокачиваем стартап-мышление и soft skills. На занятиях ребята создают собственные IT-проекты, игры, дизайн.

Финансовая грамотность и инвестиции.Готовим детей к созданию собственного бизнеса, обучаем инвестированию и безопасному обращению с деньгами. Группы делятся по возрастам, в каждой возрастной группе доступным языком рассказываем ребятам об основах финансовой грамотности, о важности учета финансов, о безопасном использовании денежных средств.

Робототехника.Поможем освоить робототехнику на Arduino. Научим управлять роботами, рисовать схемы, программировать датчики и двигатели. Arduino — это всемирно известная платформа, на которой удобно осваивать программирование.

Возраст: от 5 до 16 лет.

Стоимость:

3700 за 4 занятия, пробное занятие бесплатно.

Продолжительность занятия: занятия в группах и индивидуальные занятия 1,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: от 3 до 10 человек.

Профессиональная/непрофессиональная: профессиональная.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Дополнительные расходы: нет.