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        Детский клуб Progy

        Детский клуб Progy

        Тел: +7 (914) 774-22-01
        Робототехника Программирование
        Цена: От 3700
        Возраст: 5 - 16 лет
        Адреса
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        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Сигнальная, 4
        Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 46А
        Информация

        Описание: 

        Программирование.Учим детей кодить, создавать сайты, игры, мобильные приложения, дизайн и 3D и VR проекты, прокачиваем стартап-мышление и soft skills. На занятиях ребята создают собственные IT-проекты, игры, дизайн.

        Финансовая грамотность и инвестиции.Готовим детей к созданию собственного бизнеса, обучаем инвестированию и безопасному обращению с деньгами. Группы делятся по возрастам, в каждой возрастной группе доступным языком рассказываем ребятам об основах финансовой грамотности, о важности учета финансов, о безопасном использовании денежных средств.

        Робототехника.Поможем освоить робототехнику на Arduino. Научим управлять роботами, рисовать схемы, программировать датчики и двигатели. Arduino — это всемирно известная платформа, на которой удобно осваивать программирование.

        Возраст: от 5 до 16 лет.

        Стоимость: 

        • 3700 за 4 занятия, пробное занятие бесплатно.

        Продолжительность занятия: занятия в группах  и индивидуальные занятия 1,5 часа.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Количество человек в группах: от 3 до 10 человек.

        Профессиональная/непрофессиональная: профессиональная.

        Форма одежды: свободная, сменная обувь.

        Дополнительные расходы: нет.