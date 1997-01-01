Детский кукольный театр "Капитошка"

Информация

Возраст учеников: от 7 до 16 лет.

Продолжительность занятия: 1 час

Количество человек в группе: 10-13 человек

Стоимость занятий: бесплатно.

Форма одежды: свободная, для занятий необходимо иметь сменную обувь, тетрадь, ручку

Дополнительные расходы: на посещение театров и т. п. (по договоренности)

Расписание занятий: