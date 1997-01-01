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Детский кукольный театр "Капитошка"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9 , ДК для молодежи и населения
- +7 (924) 219-56-82
Информация
Возраст учеников: от 7 до 16 лет.
Продолжительность занятия: 1 час
Количество человек в группе: 10-13 человек
Стоимость занятий: бесплатно.
Форма одежды: свободная, для занятий необходимо иметь сменную обувь, тетрадь, ручку
Дополнительные расходы: на посещение театров и т. п. (по договоренности)
Расписание занятий:
- ср. с 15.30 до 16.30,
- пт. с 15.00 до 16.00.
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