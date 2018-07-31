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Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"
Адреса
- +7 (4212) 202-075
Информация
V сезон Детского танцевального лагеря студии "Терпсихора"!
Танцевальный лагерь это:
✔ интенсивный курс, включающий музыкальное, танцевальное, физическое и творческое развитие;
✔ эксклюзивные уроки от профессиональных тренеров и актеров театра;
✔ подготовка к новому танцевальному сезону и новым конкурсам;
✔ отличный способ активно и интересно провести каникулы.
Продолжительность: 15 дней. Всего три смены подряд во время летних каникул.
1 смена 5.06-23.06 (15дн).
2 смена 03.07-21.07 (15дн)
3 смена 31.07-18.08 (15дн)
Возраст учеников: 8-15 лет.
Количество человек в группе: 20 человек
Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
Стоимость: 15000 лагерь + 4100 обеды.
В нашей программе:
💥 две танцевальные дисциплины: хип-хоп и джаз-фанк;
💥 акробатика;
💥 актерское мастерство;
💥 стретчинг (растяжка).
После окончания курса выдается сертификат!
Форма одежды: сменная обувь (кроссовки, кеды), чешки/носки, лосины, футболка/майка, широкие штаны, шорты.
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