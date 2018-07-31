Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"

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V сезон Детского танцевального лагеря студии "Терпсихора"!

Танцевальный лагерь это:

✔ интенсивный курс, включающий музыкальное, танцевальное, физическое и творческое развитие;

✔ эксклюзивные уроки от профессиональных тренеров и актеров театра;

✔ подготовка к новому танцевальному сезону и новым конкурсам;

✔ отличный способ активно и интересно провести каникулы.

Продолжительность: 15 дней. Всего три смены подряд во время летних каникул.

1 смена 5.06-23.06 (15дн).

2 смена 03.07-21.07 (15дн)

3 смена 31.07-18.08 (15дн)

Возраст учеников: 8-15 лет.

Количество человек в группе: 20 человек

Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Стоимость: 15000 лагерь + 4100 обеды.

В нашей программе:

💥 две танцевальные дисциплины: хип-хоп и джаз-фанк;

💥 акробатика;

💥 актерское мастерство;

💥 стретчинг (растяжка).

После окончания курса выдается сертификат!

Форма одежды: сменная обувь (кроссовки, кеды), чешки/носки, лосины, футболка/майка, широкие штаны, шорты.