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        Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"

        Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы Акробатика Актерское мастерство
        Рейтинг: 8.7
        Цена: От 15000
        Возраст: 8 - 15 лет
        Отзывов: 11
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А
        • +7 (4212) 202-075
        Информация

        V сезон Детского танцевального лагеря студии "Терпсихора"!

        Танцевальный лагерь это:
        ✔ интенсивный курс, включающий музыкальное, танцевальное, физическое и творческое развитие;
        ✔ эксклюзивные уроки от профессиональных тренеров и актеров театра;
        ✔ подготовка к новому танцевальному сезону и новым конкурсам;
        ✔ отличный способ активно и интересно провести каникулы.

        Продолжительность: 15 дней. Всего три смены подряд во время летних каникул.
        1 смена 5.06-23.06 (15дн).
        2 смена 03.07-21.07 (15дн)
        3 смена 31.07-18.08 (15дн)
        Возраст учеников: 8-15 лет.
        Количество человек в группе: 20 человек
        Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
        Стоимость: 15000 лагерь + 4100 обеды.

        В нашей программе:
        💥 две танцевальные дисциплины: хип-хоп и джаз-фанк;
        💥 акробатика;
        💥 актерское мастерство;
        💥 стретчинг (растяжка).
        После окончания курса выдается сертификат!
        Форма одежды: сменная обувь (кроссовки, кеды), чешки/носки, лосины, футболка/майка, широкие штаны, шорты.

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