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Digital графика и скетчинг ТС «Ostage»
Цена: 1000 - 1200
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Павловича, 13
- +7 (999) 083-06-81
- +7 (909) 803-53-74
Информация
Возраст учеников: от 4 до 18 лет.
Стоимость занятий: 1000-1200 руб./час
Продолжительность занятия: от 30 до50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: индивидуальные занятия, группы от 2 до 6.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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