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Дошкольное обучение в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»
Цена: 1050 - 1050
Возраст: 2 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Запарина, 127
- +7 (4212) 567-732
Информация
Возраст: от 2,5 до 4 лет
Стоимость: 1050 руб. в месяц
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 5 человек
Форма одежды: повседневная
Дополнительные расходы: нет
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