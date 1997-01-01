"Духовой оркестр" в ЦВР "Планета взросления"

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Описание: обучение игре на духовых инструментах. воспитание детей на музыкальных произведениях исполняемых духовым оркестром, а также малыми составами (дуэты, трио, квартеты, квинтеты) является одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Цели программы:

развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма;

развитие технических данных, легкости исполнения произведения;

развитие творческих способностей детей;

развитие самостоятельности, выразительности, эстетического вкуса, умения видеть и создавать красивое.

Возраст учащихся: от 9 до 18 лет.

Количество человек в группах: до 20.