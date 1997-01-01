Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
"Духовой оркестр" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: обучение игре на духовых инструментах. воспитание детей на музыкальных произведениях исполняемых духовым оркестром, а также малыми составами (дуэты, трио, квартеты, квинтеты) является одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.
Цели программы:
-
развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма;
-
развитие технических данных, легкости исполнения произведения;
-
развитие творческих способностей детей;
-
развитие самостоятельности, выразительности, эстетического вкуса, умения видеть и создавать красивое.
Возраст учащихся: от 9 до 18 лет.
Количество человек в группах: до 20.
-
Секция "Вокал (соло)" в ДШИ №6От 6 до 18 лет От 400 до 1600 руб Государственная
-
Обучение игре на гитаре в ДМШ №4От 5 до 18 лет От 2400 руб Государственная
-
Общее музыкальное образование в ДМХШ "Тополек"От 7 до 17 лет От 1300 руб Государственная
-
Вокал в РЦ «Детская академия»От 4 до 7 лет От 2200 руб Частная
-
Студия "Изумруд" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Сольфеджио" в ДМШ №1От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Ансамбль "Купаленка" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Школа электронной музыки в ДМШ №4От 8 до 18 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
-
Корректировка природных музыкальных в ДМШ №1От 6 до 12 лет От 400 до 600 руб Государственная
-
Фольклорный ансамбль "Вьюнок" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 14 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...