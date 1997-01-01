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Духовые и ударные инструменты в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Описание: обучение игре на духовых и ударных инструментах (флейта, гобой, кларнет, валторна, труба, саксофон, фагот, туба, тромбон).
Обучение осуществляется по двум программам:
- полная (набор с 6,5-9 лет, срок обучения - 8 лет);
- сокращенная (набор с 10-12 лет, срок обучения - 5 лет).
Количество человек в группе : 10
Стоимость: бесплатно.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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Стаж 38 летОтзывов: 2Стаж 38 летОтзывов: 0
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Секция "Гитара" в ЦДТ "Народные ремесла"От 10 до 16 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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Отделение фортепиано в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Флейта" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Аккордеон" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Музыкальная литература" в ДМШ №1От 9 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Музыкальная грамота" в ДМШ №1От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Музыкальная теория в ДМШ №4От 6 до 17 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Эстрадный вокал в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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