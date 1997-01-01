Духовые и ударные инструменты в ДМШ №4

Информация

Описание: обучение игре на духовых и ударных инструментах (флейта, гобой, кларнет, валторна, труба, саксофон, фагот, туба, тромбон).

Обучение осуществляется по двум программам:

полная (набор с 6,5-9 лет, срок обучения - 8 лет);

сокращенная (набор с 10-12 лет, срок обучения - 5 лет).

Количество человек в группе : 10

Стоимость: бесплатно.

Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.

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