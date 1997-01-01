Эмоциональный интеллект в Центре твоего развития

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Развитый эмоциональный интеллект позволяет понимать свои эмоции и управлять ими, понимать эмоции других людей. На курсе подростки научатся справляться с сильными эмоциями (злость, страх, грусть, тревога), выстраивать доверительные отношения с другими людьми. Развитый эмоциональный интеллект помогает сформировать адекватную самооценку, проще справляться с трудностями, легче действовать в условиях неопределенности