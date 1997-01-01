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Эмоциональный интеллект в Центре твоего развития
Цена: От 4000
Возраст: 11 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, , район "Центральный", ул. Фрунзе, 22 офис 704
- +7 (914) 772-45-95
Информация
Развитый эмоциональный интеллект позволяет понимать свои эмоции и управлять ими, понимать эмоции других людей. На курсе подростки научатся справляться с сильными эмоциями (злость, страх, грусть, тревога), выстраивать доверительные отношения с другими людьми. Развитый эмоциональный интеллект помогает сформировать адекватную самооценку, проще справляться с трудностями, легче действовать в условиях неопределенности
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