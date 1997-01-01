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Эстетический класс "Прелюдия" в ДМХШ "Тополек"
Цена: От 1300
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
- +7 (4212) 223-266
Информация
Возраст: 4-6 лет.
Группа 10 человек, 4 занятия в неделю (16 занятий в месяц).
Стоимость: от 1300 рублей в месяц.
Продолжительность занятий: 30 минут.
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Стаж 33 годаОтзывов: 0Стаж 33 годаОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 0
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