Эстрадные танцы в студии "Терпсихора"

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Описание:

Что дает эстрадный танец:

отличную физическую подготовку, сравнимую по нагрузкам со спортивными тренировками;

психологическую разрядку, столь необходимую каждому ребенку;

превосходную координацию движений, связанную с развитым умением владеть своим телом;

красивую походку и прекрасную осанку, благодаря которой позвоночный столб всегда будет в хорошем состоянии;

привычку к труду, как средству достижения поставленной задачи;

коммуникативные навыки, существенно расширяющие круг общения.

Дети прекрасно понимают красоту современных танцев и музыки, эстрадная хореография им понятна, поэтому занятия доставляют радость и удовольствие. Они помогают одолеть психологические проблемы: направить бурную энергию в сторону искусства или, наоборот, справиться с робостью. Малыши и подростки смогут выражать эмоции и чувства в танцевальных движениях, научатся мыслить творчески.

Возраст учеников: от 4 до 8 лет.

Стоимость занятий: от 1300 руб.

Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15.

Форма одежды: Купальник, чешки/балетки

Дополнительные расходы: на пошив костюмов.