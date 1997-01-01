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Эстрадные танцы в студии "Терпсихора"
Адреса
- +7 (4212) 202-075
Информация
Описание:
Что дает эстрадный танец:
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отличную физическую подготовку, сравнимую по нагрузкам со спортивными тренировками;
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психологическую разрядку, столь необходимую каждому ребенку;
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превосходную координацию движений, связанную с развитым умением владеть своим телом;
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красивую походку и прекрасную осанку, благодаря которой позвоночный столб всегда будет в хорошем состоянии;
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привычку к труду, как средству достижения поставленной задачи;
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коммуникативные навыки, существенно расширяющие круг общения.
Дети прекрасно понимают красоту современных танцев и музыки, эстрадная хореография им понятна, поэтому занятия доставляют радость и удовольствие. Они помогают одолеть психологические проблемы: направить бурную энергию в сторону искусства или, наоборот, справиться с робостью. Малыши и подростки смогут выражать эмоции и чувства в танцевальных движениях, научатся мыслить творчески.
Возраст учеников: от 4 до 8 лет.
Стоимость занятий: от 1300 руб.
Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15.
Форма одежды: Купальник, чешки/балетки
Дополнительные расходы: на пошив костюмов.
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