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        Эстрадный вокал в ДШИ №7

        Эстрадный вокал в ДШИ №7

        Количество преподавателей: 2
        Музыка
        Рейтинг: 7.2
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 6 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
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        Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
        • +7 (4212) 545-135 , вахта
        • +7 (4212) 546-864 , директор
        Информация

        Описание: уроки эстрадного вокала в детской школе искусств.

        Возраст: принимаются дети 6-12 лет.

        Стоимость: бесплатно.

        По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.

        Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.

        Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске

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