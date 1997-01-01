Эйнштейн-центр изобретений и экспериментов

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Описание: дети изобретают, мастерят, пробуют, экспериментируют. А именно творчество связано с физикой, а занятия немного напоминают труды в школе, только на новом уровне и с большими возможностями. В итоге ребенок получает знания из нескольких смежных наук и закрепляет их собирая не сложные изобретения и проводя опыты, Ребенок конечно же забирает с собой все что изобрел. На начальных курсах, дети учаться работать термопистлетом, молотком, канцелярский ножом, пассатижами, паяльником и многими другими инструментами. В ходе курсов, дети получают опыт и повышают квалификацию. На последующих занятиях в рамках более старших курсов будем собирать более масштабные и интересные проекты такие как "колесные корабли" "луноход", “летательные аппараты”

Участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов: внутриклубные квалификации и дипломы.

Возраст учеников: от 6 лет.

Стоимость занятий: 550 руб.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: 6-8.

Форма одежды: своботная, желательна сменная обувь.

Дополнительные расходы: все включено в стоимость занятий.

Расписание работы: Вт-Вс с 10:00 до 20:00.