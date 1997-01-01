Информация

Описание: Региональная общественная организация "Федерация Айкидо Хабаровского края" существует с 1995г.

За это время она успела вырасти из маленькой секции, в которой занималось всего несколько человек, до размеров краевой федерации.

Федерация сотрудничает со Всемирной штаб-квартирой Фонда Айкикай (Хомбу Додзе), которая находится в Токио. Так же наша организация является членом Национального совета Айкидо России и имеет свидетельство о государственной аккредитации.

С радостью ждем вас на бесплатное пробное занятие.

Возраст учеников: от 5 лет.

Стоимость занятий:

-разовое занятие 400 руб.

-абонемент на месяц 3000 руб.

Продолжительность занятий: 1 час.

Частота занятий: три раза в неделю.