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Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Серышева, 31 , 3-й этаж (вход с ул. Л. Шмидта)
- +7 (914) 158-01-44
- +7 (4212) 200-144
Информация
Описание: Региональная общественная организация "Федерация Айкидо Хабаровского края" существует с 1995г.
За это время она успела вырасти из маленькой секции, в которой занималось всего несколько человек, до размеров краевой федерации.
Федерация сотрудничает со Всемирной штаб-квартирой Фонда Айкикай (Хомбу Додзе), которая находится в Токио. Так же наша организация является членом Национального совета Айкидо России и имеет свидетельство о государственной аккредитации.
С радостью ждем вас на бесплатное пробное занятие.
Возраст учеников: от 5 лет.
Стоимость занятий:
-разовое занятие 400 руб.
-абонемент на месяц 3000 руб.
Продолжительность занятий: 1 час.
Частота занятий: три раза в неделю.
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Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"От 7 до 17 лет От 2500 руб Частная
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Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»От 4 до 18 лет Частная
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Сapoeira juniors в СК “Академия”От 10 до 15 лет От 300 до 3200 руб Частная
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Секция киокусинкай каратэОт 3 до 18 лет Частная
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Секция «Самбо» в «СК на Молодежной»От 7 до 16 лет Частная
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Боевое самбоОт 7 до 18 лет От 500 руб Частная
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Киокусинкай карате-до в СК «Арена»От 3 до 18 лет Частная
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Секция карате в киокусинкай карате-доОт 3 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Армейский рукопашный бой в СК на МолодежнойОт 6 до 17 лет Частная
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Киокусинкай в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
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