Федерация смешанных Боевых искусств России

Возраст учеников: от 6 до 50 лет

Стоимость занятий лица не достигшие 18- летнего возраста — бесплатно. Для остальных стоимость варьируется от 1000 до 2000 рублей в месяц.

Продолжительность занятия 1,5-2 часа

Частота занятий: 3 раза в неделю, возможно больше.

Количество человек в группах - от 15 чел

Описание

В ходе тренировок, у обучаемого увеличивается уровень моральной и физической подготовки. Занятия смешанными боевыми искусствами оказывает положительное влияние на нервную систему, совершенствуется вестибулярный аппарат, улучшается координация движения. Развиваются силовые и скоростные способности, улучшается выносливость и ловкость. Занятия ММА воспитывают дисциплинированность, уважение к старшим, уважение к соратникам, патриотизм и другие положительные черты характера.