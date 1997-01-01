Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Федерация смешанных Боевых искусств России
Адреса
- +7 (999) 792-44-31
- +7 (924) 111-17-77
Информация
-
Возраст учеников: от 6 до 50 лет
-
Стоимость занятий лица не достигшие 18- летнего возраста — бесплатно. Для остальных стоимость варьируется от 1000 до 2000 рублей в месяц.
-
Продолжительность занятия 1,5-2 часа
-
Частота занятий: 3 раза в неделю, возможно больше.
-
Количество человек в группах - от 15 чел
-
Описание
В ходе тренировок, у обучаемого увеличивается уровень моральной и физической подготовки. Занятия смешанными боевыми искусствами оказывает положительное влияние на нервную систему, совершенствуется вестибулярный аппарат, улучшается координация движения. Развиваются силовые и скоростные способности, улучшается выносливость и ловкость. Занятия ММА воспитывают дисциплинированность, уважение к старшим, уважение к соратникам, патриотизм и другие положительные черты характера.
-
Форма одежды: спортивная
-
Школа бокса ГладиаторОт 6 до 18 лет Частная
-
Секция бокса в Центре развития боксаОт 10 до 18 лет Частная
-
Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"От 7 до 17 лет От 2500 руб Частная
-
MMA juniors в СК «Академия»От 14 до 18 лет От 300 до 3200 руб Частная
-
Боевое самбоОт 7 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Секция "Самбо" в СК "Заряд"От 6 до 18 лет От 2200 до 2800 руб Частная
-
Киокусинкай в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
-
Киокушинкай каратэ-доОт 5 до 16 лет От 1500 руб Государственная
-
Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»От 4 до 18 лет Частная
-
Секция киокусинкай каратэОт 3 до 18 лет Частная
Загрузка комментариев...