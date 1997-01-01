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        Федерация смешанных Боевых искусств России

        Федерация смешанных Боевых искусств России

        Количество преподавателей: 1
        Боевые искусства
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 0 - 2000
        Возраст: 6 - 50 лет
        Отзывов: 2
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, ул. Советская, 1а
        • +7 (999) 792-44-31
        • +7 (924) 111-17-77
        Информация

        • Возраст учеников: от 6 до 50 лет

        • Стоимость занятий лица не достигшие 18- летнего возраста — бесплатно. Для остальных стоимость варьируется от 1000 до 2000 рублей в месяц.

        • Продолжительность занятия 1,5-2 часа

        • Частота занятий: 3 раза в неделю, возможно больше.

        • Количество человек в группах - от 15 чел

        • Описание
          В ходе тренировок, у обучаемого увеличивается уровень моральной и физической подготовки. Занятия смешанными боевыми искусствами оказывает положительное влияние на нервную систему, совершенствуется вестибулярный аппарат, улучшается координация движения. Развиваются силовые и скоростные способности, улучшается выносливость и ловкость. Занятия ММА воспитывают дисциплинированность, уважение к старшим, уважение к соратникам, патриотизм и другие положительные черты характера.

        • Форма одежды: спортивная

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