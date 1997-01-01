Фольклорная студия в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»

Информация

Возраст: от 3 до 10 лет

Стоимость: 1750 руб. в месяц

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 5 человек

Форма одежды: повседневная

Дополнительные расходы: нет