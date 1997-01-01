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Французский язык (общий курс) в «Билингва»
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
Вы решили изучать самый красивый язык в мире, язык любви и поэзии? Тогда вы на верном пути!
Программа нацелена на комплексное развитие всех основных языковых навыков у ученика, в частности, устную и письменную речь, чтение и аудирование, а также на изучение грамматики и пополнение словарного запаса.
Изучение французского языка проходит по коммуникативной методике c квалифицированными преподавателями: ученики не просто запоминают слова и правила, но и учатся общаться на французском языке. Применение собственных наработок, подача материала по принципу «от простого к сложному» позволяют учить французский язык без стресса и переутомления, а гибкая структура программы легко адаптируется под ритм каждого ученика.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 5 лет.
Возраст учеников: от 10 до 18 лет.
Продолжительность учебного года: 9 мес.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 60 мин.
Количество человек: до 8.
Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.
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