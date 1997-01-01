Французский язык (общий курс) в «Билингва»

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Описание:

Вы решили изучать самый красивый язык в мире, язык любви и поэзии? Тогда вы на верном пути!

Программа нацелена на комплексное развитие всех основных языковых навыков у ученика, в частности, устную и письменную речь, чтение и аудирование, а также на изучение грамматики и пополнение словарного запаса.

Изучение французского языка проходит по коммуникативной методике c квалифицированными преподавателями: ученики не просто запоминают слова и правила, но и учатся общаться на французском языке. Применение собственных наработок, подача материала по принципу «от простого к сложному» позволяют учить французский язык без стресса и переутомления, а гибкая структура программы легко адаптируется под ритм каждого ученика.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 5 лет.

Возраст учеников: от 10 до 18 лет.

Продолжительность учебного года: 9 мес.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Количество человек: до 8.

Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.