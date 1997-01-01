Французский язык в центре "Ива"

Информация

Описание: данный курс рассчитан для детей старше 12 лет и взрослых. Обучение базируется на учебниках французских издательств, предназначенных для иностранцев, изучающих французский язык. Целью курса является освоение фонетики, базовой грамматики, словарного запаса по темам: знакомство, ресторан, транспорт, магазин, театр и другие. Программа обучения имеет ярко выраженную коммуникативную направленность, чтобы развить у слушателей разговорные навыки французского языка. В процессе обучения широко используются аудио и видео материалы. Занятия проводят квалифицированные, опытные преподаватели в группах до 12 человек.

Курс подразделяется на два уровня. Каждый уровень рассчитан на 144 академических часа, что составляет 1 учебный год (9 месяцев) с интенсивностью обучение 4 академических часа в неделю.

Возраст учеников: от 12 до 18 лет.

Стоимость: 3500 руб./мес.

Количество человек в группе: до 12 чел.

Срок обучения на одном уровне: 9 мес. (144 ак. час.).