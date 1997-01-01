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Футбол в ФК "Металлург"
Цена: От 1200
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Ворошилова, 36 , СОШ №52. Занятия с октября по май.
- +7 (914) 772-63-81 , тренер
- +7 (909) 879-12-30
Хабаровск, Индустриальный, ул. Панфиловцев, 31 , Коробка за домом. Занятия с июня по сентябрь
- +7 (909) 879-12-30
Информация
Возраст: 7-10 лет.
Стоимость: членский взнос - 1200 рублей.
Возраст: 6-15 лет
Форма: приобретается самостоятельно.
Тренировки проходят по адресам:
- Спортивный зал СОШ №52 - ул. Вороилова, д. 36.
- Мини-футбольная площадка ул. Панфиловцев, д. 41.
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