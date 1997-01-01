Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Футбол в ХКСДЮШОР
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А , Хабаровская краевая СДЮШОР
- +7 (4212) 313-375
Информация
Футбо́л (от англ. foot — ступня, ball — мяч) — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 7до 18 лет. Ведется набор в группы с 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно.
Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.
Учебно-тренировочные базы:
- Стадион им. Ленина
-
Стаж 43 годаОтзывов: 2Стаж 43 годаОтзывов: 1
-
Стаж 9 летОтзывов: 1Стаж 9 летОтзывов: 1
-
Стаж 42 годаОтзывов: 0Стаж 42 годаОтзывов: 1
-
Стаж 36 летОтзывов: 0Стаж 36 летОтзывов: 1
-
Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 1
-
Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж 27 летОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Секция "Хоккей с мячом" в ДЮСШ "Заря"От 8 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Волейбол в спортивном комплексе «Спартак»От 9 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Детский футбольный клуб «Тигры»От 5 до 8 лет От 2500 руб Частная
-
Секция футбол в спортивной школе «Легенда»От 3 до 12 лет От 3500 руб Частная
-
Секция волейбол в спортивной школе «Легенда»От 3 до 12 лет От 3500 руб Частная
-
Баскетбол в СК "База"От 7 до 17 лет От 3500 руб Частная
-
Волейбол в школе №85От 9 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Футбол" в академии "ProСтарт"От 3 до 10 лет Частная
-
Секция "Футбол" в ФК «World Classики»От 4 до 16 лет От 2400 руб Частная
-
Секция «Футбол» в школе «Time»От 3 до 14 лет От 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...