Футбол в ХКСДЮШОР

Информация

Футбо́л (от англ. foot — ступня, ball — мяч) — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 7до 18 лет. Ведется набор в группы с 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Форма: приобретается самостоятельно.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные базы: