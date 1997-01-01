Футбол в школе «Олимпика»

Информация

Описание: обучение детей футболу, профессиональные тренеры, специальная методика и индивидуальный подход к каждому ребенку позволят развить в нем координацию, выносливость, а также найти новых друзей.

Возраст учеников: 3-12 лет.

Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 3600 руб.

Продолжительность занятия: 45-55 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: 14-16 человек.

Форма одежды: одежда не должна стеснять движения. Наиболее подходящий вариант это футболка (кофта), штанишки (шорты) и кеды.