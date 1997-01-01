Футбол в школе «Олимпика»

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32А
- +7 (914) 314-56-30
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 58
- +7 (914) 314-56-30
Информация
Описание: обучение детей футболу, профессиональные тренеры, специальная методика и индивидуальный подход к каждому ребенку позволят развить в нем координацию, выносливость, а также найти новых друзей.
Возраст учеников: 3-12 лет.
Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 3600 руб.
Продолжительность занятия: 45-55 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: 14-16 человек.
Форма одежды: одежда не должна стеснять движения. Наиболее подходящий вариант это футболка (кофта), штанишки (шорты) и кеды.
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