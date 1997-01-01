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Футбол в школе "Эластико"
Цена: От 2000
Возраст: 3 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Клубная, 30А
- +7 (962) 587-29-69
- +7 (4212) 692-969
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 111
- +7 (962) 587-29-69
- +7 (4212) 692-969
Информация
Описание:
Обучение по трем направлениям:
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основы футбола;
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футбольная техника;
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футбольный фристайл.
Индивидуальный подход к каждому ребенку. Обучение всех без отбора детей.
Возраст учеников: от 3-х до 15 лет.
Стоимость занятий: от 2000 рублей
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: 10-12 человек.
Участие в соревнованиях: городские соревнования и товарищеские матчи.
Дополнительные расходы: нет.
Режим работы: 10:00-20:00 ежедневно.
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