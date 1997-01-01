Футбол в школе "Эластико"

Информация

Описание:

Обучение по трем направлениям:

основы футбола;

футбольная техника;

футбольный фристайл.

Индивидуальный подход к каждому ребенку. Обучение всех без отбора детей.

Возраст учеников: от 3-х до 15 лет.

Стоимость занятий: от 2000 рублей

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: 10-12 человек.

Участие в соревнованиях: городские соревнования и товарищеские матчи.

Дополнительные расходы: нет.

Режим работы: 10:00-20:00 ежедневно.