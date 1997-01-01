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        Футбол в школе "Эластико"

        Футбол в школе "Эластико"

        Спортивные игры Футбольный фристайл
        Рейтинг: 6.9
        Цена: От 2000
        Возраст: 3 - 15 лет
        Отзывов: 0
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        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Клубная, 30А
        • +7 (962) 587-29-69
        • +7 (4212) 692-969
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 111
        • +7 (962) 587-29-69
        • +7 (4212) 692-969
        Информация

        Описание:

        Обучение по трем направлениям:

        • основы футбола;

        • футбольная техника;

        • футбольный фристайл.

        Индивидуальный подход к каждому ребенку. Обучение всех без отбора детей.

        Возраст учеников: от 3-х до 15 лет.

        Стоимость занятий: от 2000 рублей

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: 10-12 человек.

        Участие в соревнованиях: городские соревнования и товарищеские матчи.

        Дополнительные расходы: нет.

        Режим работы: 10:00-20:00 ежедневно.

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