Информация

Описание: футбольная академия «Искра» — некоммерческая организация, занимающаяся своей деятельностью с единой целью — развитие детского футбола на территории Хабаровска и Дальнего Востока.

Бесплатное обучение;

лучший в Хабаровске футбольный манеж с искусственным полем;

бесплатная форма;

тренеры с лицензиями РФС;

методики обучения, применяемые в академиях Испании.

Участие в соревнованиях городского, регионального, государственного и международного уровня

Ведутся просмотры детей 2011-2015 годов рождения

Стоимость занятий: бесплатно.

Продолжительность тренировок: от 50 до 90 минут.

Частота занятий: от 2 до 6 раз в неделю.

Количество детей в группах: от 12 до 20.

Дополнительные расходы: нет.

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.