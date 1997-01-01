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Футбольная академия «Искра»
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 10 лет
Отзывов: 3
Адреса
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Хабаровск, ул. 65-летия Победы, 21
- +7 (909) 854-52-62
Информация
Описание: футбольная академия «Искра» — некоммерческая организация, занимающаяся своей деятельностью с единой целью — развитие детского футбола на территории Хабаровска и Дальнего Востока.
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Бесплатное обучение;
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лучший в Хабаровске футбольный манеж с искусственным полем;
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бесплатная форма;
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тренеры с лицензиями РФС;
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методики обучения, применяемые в академиях Испании.
Участие в соревнованиях городского, регионального, государственного и международного уровня
Ведутся просмотры детей 2011-2015 годов рождения
Стоимость занятий: бесплатно.
Продолжительность тренировок: от 50 до 90 минут.
Частота занятий: от 2 до 6 раз в неделю.
Количество детей в группах: от 12 до 20.
Дополнительные расходы: нет.
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж 15 летОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж 11 летОтзывов: 3
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Стаж 25 летОтзывов: 0Стаж 25 летОтзывов: 3
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж 5 летОтзывов: 3
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 3
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Стаж 2 годаОтзывов: 0Стаж 2 годаОтзывов: 3
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Стаж 1 годОтзывов: 0Стаж 1 годОтзывов: 3
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