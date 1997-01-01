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        Футбольная академия «Искра»

        Футбольная академия «Искра»

        Количество преподавателей: 7
        Спортивные игры
        Рейтинг: 6.8
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 6 - 10 лет
        Отзывов: 3
        Адреса
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        Хабаровск, ул. 65-летия Победы, 21
        • +7 (909) 854-52-62
        Информация

        Описание: футбольная академия «Искра» — некоммерческая организация, занимающаяся своей деятельностью с единой целью — развитие детского футбола на территории Хабаровска и Дальнего Востока.

        • Бесплатное обучение;

        • лучший в Хабаровске футбольный манеж с искусственным полем;

        • бесплатная форма;

        • тренеры с лицензиями РФС;

        • методики обучения, применяемые в академиях Испании.

        Участие в соревнованиях городского, регионального, государственного и международного уровня

        Ведутся просмотры детей 2011-2015 годов рождения

        Стоимость занятий: бесплатно.

        Продолжительность тренировок: от 50 до 90 минут.

        Частота занятий: от 2 до 6 раз в неделю.

        Количество детей в группах: от 12 до 20.

        Дополнительные расходы: нет.

        Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.

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