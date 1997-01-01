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Олимпика
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 3
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
Информация
Клуб развивает в ребёнке качества, необходимые футболисту: ловкость, координацию, скорость, выносливость. На тренировках у детей появляется возможность общаться со сверстниками, почувствовать дух игры и сплочения с командой. Работает команда тренеров с большим футбольным опытом и любовью к детям.
Пробная тренировка - бесплатная.
Возможна оплата на сайте.
ИП Чипизубов Д. И.
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