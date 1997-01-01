Информация

Клуб развивает в ребёнке качества, необходимые футболисту: ловкость, координацию, скорость, выносливость. На тренировках у детей появляется возможность общаться со сверстниками, почувствовать дух игры и сплочения с командой. Работает команда тренеров с большим футбольным опытом и любовью к детям.

Пробная тренировка - бесплатная.

Возможна оплата на сайте.

ИП Чипизубов Д. И.