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        Футбольная академия ProSkill

        Футбольная академия ProSkill

        Спортивные игры
        Рейтинг: 6.8
        Цена: 500 - 1900
        Возраст: 4 - 17 лет
        Отзывов: 0
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        Хабаровск, Краснофлотский, ул. Бондаря, 3
        • +7 (924) 402-39-25
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 30
        • +7 (924) 402-39-25
        Информация

        Описание: 

        Тренеры школы работают над технической составляющей футбола.

        Если вы хотите,чтобы ваш ребёнок научился:

        • Футбол (основы футбол) — данно е направление сделано для детей с 4 лет(в игровой форме), где ваш ребёнок впервые познакомиться с мячом и получит первые навыки и погрузиться в футбольную атмосферу.

        • Футбольная техника — данное направление включает в себя тренировочную методику, разработанную нашей школой (футбол, футбольный фристайл и уличный футбол (Panna Freestyle). Это больше подойдёт для тех ребят, кто хочет повысить свои индивидуальные футбольные навыки.

        Возраст: с 4 лет.

        Количество человек в группах: 10 

        Стоимость: 2500 руб./мес., первая тренировка - бесплатно (по предварительной записи).

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Расписание:

        • четверг - c 18:30 до 20:00;
        • суббота - с 11:00 до 15:00;
        • воскресенье - с 11:00 до 13:00.

        Форма: приобретается самостоятельно.

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