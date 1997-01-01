Футбольная академия ProSkill

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Адреса
- +7 (924) 402-39-25
- +7 (924) 402-39-25
Информация
Описание:
Тренеры школы работают над технической составляющей футбола.
Если вы хотите,чтобы ваш ребёнок научился:
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Футбол (основы футбол) — данно е направление сделано для детей с 4 лет(в игровой форме), где ваш ребёнок впервые познакомиться с мячом и получит первые навыки и погрузиться в футбольную атмосферу.
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Футбольная техника — данное направление включает в себя тренировочную методику, разработанную нашей школой (футбол, футбольный фристайл и уличный футбол (Panna Freestyle). Это больше подойдёт для тех ребят, кто хочет повысить свои индивидуальные футбольные навыки.
Возраст: с 4 лет.
Количество человек в группах: 10
Стоимость: 2500 руб./мес., первая тренировка - бесплатно (по предварительной записи).
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Расписание:
- четверг - c 18:30 до 20:00;
- суббота - с 11:00 до 15:00;
- воскресенье - с 11:00 до 13:00.
Форма: приобретается самостоятельно.
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