Футбольный фристайл в ВПЦ "Взлет"

Информация

Футбольный фристайл — вид спорта, суть которого заключается в выполнении различных трюков с футбольным мячом при помощи различных частей тела.

Футбольный фристайл — это не только обучение трюкам с футбольным мячом, а еще и способ самореализации.

Помимо обучения, ученики выступают и участвуют в различных благотворительных мероприятиях, акциях, спортивных праздниках.

Возраст: с 6-7 лет.

Основа: платная.