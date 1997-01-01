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Футбольный фристайл в ВПЦ "Взлет"
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Радищева, 8Д
- +7 (924) 201-94-42 , директор
- +7 (924) 402-39-25 , руководитель направления
Информация
Футбольный фристайл — вид спорта, суть которого заключается в выполнении различных трюков с футбольным мячом при помощи различных частей тела.
Футбольный фристайл — это не только обучение трюкам с футбольным мячом, а еще и способ самореализации.
Помимо обучения, ученики выступают и участвуют в различных благотворительных мероприятиях, акциях, спортивных праздниках.
Возраст: с 6-7 лет.
Основа: платная.
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Стаж не указанОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 0
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