"Газетный фристайл" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: программа совмещает такие предметные области как газетный дизайн и журналистика, дает возможность учащимся получить практический опыт в области газетного дизайна и овладении новыми компьютерными программами. Кроме этого, участвуя в создании и управлении своего собственного дела, дети получат первичные профессиональные навыки, что поможет учащимся в формировании социально-активной личности.

Цели программы:

обучение основам редактирования иллюстраций;

расширение знаний в области типографики;

формирование представления об основах редактирования иллюстраций;

обучение навыкам дизайна и верстки периодических изданий;

обучение созданию содержательных и композиционно-графические моделей изданий;

обучение созданию моделей периодического издания, шаблон-макет газетной полосы;

обучение редактированию сюжетов иллюстраций и подготовке иллюстрации к публикации;

обучение конструированию газетной полосы.

Возраст учащихся: от 13 до 16 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 20.