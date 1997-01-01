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"Газетный фристайл" в ЦВР "Планета взросления"
Адреса
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: программа совмещает такие предметные области как газетный дизайн и журналистика, дает возможность учащимся получить практический опыт в области газетного дизайна и овладении новыми компьютерными программами. Кроме этого, участвуя в создании и управлении своего собственного дела, дети получат первичные профессиональные навыки, что поможет учащимся в формировании социально-активной личности.
Цели программы:
- обучение основам редактирования иллюстраций;
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расширение знаний в области типографики;
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формирование представления об основах редактирования иллюстраций;
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обучение навыкам дизайна и верстки периодических изданий;
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обучение созданию содержательных и композиционно-графические моделей изданий;
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обучение созданию моделей периодического издания, шаблон-макет газетной полосы;
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обучение редактированию сюжетов иллюстраций и подготовке иллюстрации к публикации;
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обучение конструированию газетной полосы.
Возраст учащихся: от 13 до 16 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 20.
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