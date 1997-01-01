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Гиперчтение (Скорочтение) в центре «Скородум»
Цена: От 3700
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Уссурийская, 8
- +7 (924) 226-32-65
- +7 (914) 182-51-19
Информация
Описание:
Программа развития скорости и осмысленности чтения
Помогает ребёнку ускорить мыслительные процессы,
повысить успеваемость в школе, стать более способным и сконцентрированным.
С детьми работают сертифицированные тренеры.
Возраст учеников: с 5 лет до 15 лет
Стоимость занятий: 4 занятия — 3700 руб., первое пробное занятие бесплатно.
Продолжительность занятия: от 40 мин. до 1 ч. 30 мин.
Частота занятий: 1 раз в неделю, график занятий подбирается для каждого ребенка индивидуально.
Количество человек в группах: 2-6, возможны индивидуальные занятия.
Форма одежды: свободная, при желании можно брать сменную обувь.
Дополнительные расходы: нет.
Режим работы: 9:00-20:00.
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