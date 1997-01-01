Гиперчтение (Скорочтение) в центре «Скородум»

Информация

Описание:

Программа развития скорости и осмысленности чтения

Помогает ребёнку ускорить мыслительные процессы,

повысить успеваемость в школе, стать более способным и сконцентрированным.

С детьми работают сертифицированные тренеры.

Возраст учеников: с 5 лет до 15 лет

Стоимость занятий: 4 занятия — 3700 руб., первое пробное занятие бесплатно.

Продолжительность занятия: от 40 мин. до 1 ч. 30 мин.

Частота занятий: 1 раз в неделю, график занятий подбирается для каждого ребенка индивидуально.

Количество человек в группах: 2-6, возможны индивидуальные занятия.

Форма одежды: свободная, при желании можно брать сменную обувь.

Дополнительные расходы: нет.

Режим работы: 9:00-20:00.