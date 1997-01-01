Горные лыжи в ХКСДЮШОР

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Горнолыжный спорт – один из видов лыжного спорта. Представляет собой спуск с гор на специальных приспособлениях (лыжах) по заранее подготовленным трассам.

ДИСЦИПЛИНЫ:

Скоростной спуск (англ. downhill – «вниз с холма») - прохождение специально подготовленной трассы (которая проложена по естественному рельефу склона, и предусматривает прохождение через направляющие ворота, преодоление трамплинов, поворотов, бугров, гребней и т.д.) за максимально короткий отрезок времени. Трасса помечается с двух сторон цветными линиями на снегу или яркими флажками, на ней расположены направляющие ворота - сдвоенные древки с флагами красного и синего цвета прямоугольной формы.

Слалом (от норв. "спускающийся след") - максимально быстрый спуск с горы на лыжах, при котором спортсмен обязательно должен проехать через все ворота (если лыжник пропустил ворота или пересек их только одной лыжей, он выбывает из числа соревнующихся). Длина трассы составляет от 450 до 500 м, перепад высот между стартовой и финишной точкой - от 60 до 150 м; ширина ворот, установленных на трассе - от 3,5 до 4 м, расстояние между ними может колебаться от 0,7 до 15 метров.

Гигантский слалом (слалом-гигант) и супергигант - спуск с горы на лыжах проводится с соблюдением правил слалома. Отличие состоит в том, что длина трассы составляет от 800 до 2000 м, перепад высоты между стартом и финишем - 200-500 м, ширина ворот, установленных на трассе - 8 метров.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет. Ведется набор в группы с 8 лет.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка, снаряжение: предоставляется частично.

Учебно-тренировочные базы:

25 км Владивостокского шоссе, горнолыжный центр «Спартак»

Стадион Динамо, теннисные корты

пос. Солнечный Хабаровского края, 5,5 км на северо-запад от пос. Солнечный, Горнолыжный комплекс «Холдоми».

Очень важную роль в физическом воспитании ребенка занимает лыжный спорт. Так как этот вид спорта оказывает комплексное влияние на весь организм. Положительно воздействует на все группы мышц без исключения, дыхательную систему, нервную, на опорно-двигательный аппарат. Формирует выносливость, настойчивость, уверенность в своих силах. Начинать заниматься данным видом спорта педиатры рекомендуют с 5-6 лет.

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