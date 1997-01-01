Графические истории в мастерской «Палуба»

Информация

Описание: секция изобразительного искусства. Развивает воображение, образное и пространственное мышление. В группе «Графические истории» учатся придумывать. Изучают разные техники и материалы. Важная основа в обучении будет в развитии навыков стилизации, умении создавать серию работ в общем стиле, теме.

Очень важным фактором для развития является среда для экспериментирования. На занятиях можно попробовать себя в разных техниках и материалах. Кто любит творить руками? Кто хочет научиться создавать полноценные проекты? Кто хочет поработать с объемом?

Работа самыми разными материалами - акрил, акварель, карандаши, пастель и тушь. Ребенок узнает особенности каждой из техник, их выразительные стороны и способы миксования друг с другом. Попробует коллажировать из журналов, макетировать иллюстрации и дополнять их цветом.

Возраст учеников: от 8 до 12 лет.

Стоимость занятий: от 700 руб./разовое занятие, от 2400 руб./абонемент.

Продолжительность занятия: 2,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: Все материалы уже включены в стоимость занятий и предоставляются мастерской.