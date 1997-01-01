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Графические истории в мастерской «Палуба»
Адреса
- +7 (4212) 938-524
Информация
Описание: секция изобразительного искусства. Развивает воображение, образное и пространственное мышление. В группе «Графические истории» учатся придумывать. Изучают разные техники и материалы. Важная основа в обучении будет в развитии навыков стилизации, умении создавать серию работ в общем стиле, теме.
Очень важным фактором для развития является среда для экспериментирования. На занятиях можно попробовать себя в разных техниках и материалах. Кто любит творить руками? Кто хочет научиться создавать полноценные проекты? Кто хочет поработать с объемом?
Работа самыми разными материалами - акрил, акварель, карандаши, пастель и тушь. Ребенок узнает особенности каждой из техник, их выразительные стороны и способы миксования друг с другом. Попробует коллажировать из журналов, макетировать иллюстрации и дополнять их цветом.
Возраст учеников: от 8 до 12 лет.
Стоимость занятий: от 700 руб./разовое занятие, от 2400 руб./абонемент.
Продолжительность занятия: 2,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: Все материалы уже включены в стоимость занятий и предоставляются мастерской.
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