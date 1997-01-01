Греко-римская борьба в ХКСДЮШОР

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Гре́ко-ри́мская борьба́ (классическая борьба, французская борьба, спортивная борьба греко-римского стиля) — европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен, с помощью определённого арсенала технических действий (приёмов), вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Ведется набор в группы с 10 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: предоставляется частично.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные базы:

ул. Советская, 1, стрелково-спортивный комплекс (ССК)

Замечательной альтернативой компьютерным играм является занятие спортом. Принимая решение отдать своего ребенка в секцию по борьбе, перед вами стоит сложная задача. Это вид спорта, в котором проводятся броски, болевые приемы, удержания, поэтому Ваш ребенок должен быть в соответствующей физической форме, а так же должен иметь желание заниматься этим видом спорта. При борьбе развиваются все группы мышц, оттачивается координация движения, происходит постановка дыхания. Немаловажную роль играет умение предвидеть действия со стороны противника, а так же концентрация внимания. Все навыки и приемы освоенные при занятиях борьбы, помогут Вашему ребенку в любой опасной ситуации.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по борьбе в Хабаровске.