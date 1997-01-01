Греко-римская борьба в ХКСДЮШОР

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Информация
Гре́ко-ри́мская борьба́ (классическая борьба, французская борьба, спортивная борьба греко-римского стиля) — европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен, с помощью определённого арсенала технических действий (приёмов), вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками.
В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Ведется набор в группы с 10 лет.
Стоимость: бесплатно.
Экипировка: предоставляется частично.
Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.
Учебно-тренировочные базы:
- ул. Советская, 1, стрелково-спортивный комплекс (ССК)
Замечательной альтернативой компьютерным играм является занятие спортом. Принимая решение отдать своего ребенка в секцию по борьбе, перед вами стоит сложная задача. Это вид спорта, в котором проводятся броски, болевые приемы, удержания, поэтому Ваш ребенок должен быть в соответствующей физической форме, а так же должен иметь желание заниматься этим видом спорта. При борьбе развиваются все группы мышц, оттачивается координация движения, происходит постановка дыхания. Немаловажную роль играет умение предвидеть действия со стороны противника, а так же концентрация внимания. Все навыки и приемы освоенные при занятиях борьбы, помогут Вашему ребенку в любой опасной ситуации.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по борьбе в Хабаровске.
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Секция Киокусинкай каратэ в ДЮСШ "Мастер"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Айкидо" в ФК "Энка LIFE"От 6 до 12 лет От 2500 руб Частная
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MMA в СК «Арена»От 6 до 17 лет Частная
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Секция бокса на ШкольнойОт 8 до 15 лет Государственная
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Киокушинкай каратэ-доОт 5 до 16 лет От 1500 руб Государственная
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Секция бокса "12 Унций"От 10 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Секция бокса в Центре развития боксаОт 10 до 18 лет Частная
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Дзюдо в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
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Бокс в СК "Арена"От 5 до 18 лет От 2400 до 3200 руб Частная
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Клуб боевых искусств "Воин"От 4 до 18 лет Государственная
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