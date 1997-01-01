Грудничковое плавание в "Аква клубе"

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Описание секции:

Плавание в раннем возрасте имеет массу положительных моментов и благотворно влияет на детский организм в целом. На грудничков плавание оказывает укрепляющий эффект – укрепляются мышцы спины, шеи, рук и ног. Кроме того, грудничковое плавание стимулирует кровообращение, развивает сердечную мышцу, а также тонизирует кожу малыша. Немаловажным является и то, что грудничковое плавание помогает избавиться от проявлений гипертонуса и гипотонуса, анемии и рахита. Те крохи, которые регулярно занимаются плаванием, реже болеют респираторными заболеваниями, а также раньше начинают ползать и ходить.

Также занятия плаванием снимают напряжение и способствуют более глубокому сну и улучшению аппетита. Обучение плаванию в раннем возрасте будет прекрасной профилактикой простудных заболеваний, сколиоза, мышечной дистонии, нарушения осанки, сутулости. Занятия плаванием влияет не только на здоровье, но и на развитие личностных качеств ребенка – дисциплинированность, самообладание, смелость, решительность, самостоятельность.

Занятия в воде воздействует на все органы и системы детского организма.

Стоимость занятий: 400 – разовое посещение, 2800 – абонемент на 8 занятий.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: группы до 4 человек.

Соревнования проводятся только на базе своего бассейна.

Форма одежды:

Дети: специальные памперсы для плавания, шапочка.

Родители: Шапочка, купальный костюм (купальник, плавки).

Дополнительные расходы: дополнительных расходов нет.