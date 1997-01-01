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Грудничковое плавание в "Аква клубе"
Адреса
- +7 (909) 876-18-32
Информация
Описание секции:
Плавание в раннем возрасте имеет массу положительных моментов и благотворно влияет на детский организм в целом. На грудничков плавание оказывает укрепляющий эффект – укрепляются мышцы спины, шеи, рук и ног. Кроме того, грудничковое плавание стимулирует кровообращение, развивает сердечную мышцу, а также тонизирует кожу малыша. Немаловажным является и то, что грудничковое плавание помогает избавиться от проявлений гипертонуса и гипотонуса, анемии и рахита. Те крохи, которые регулярно занимаются плаванием, реже болеют респираторными заболеваниями, а также раньше начинают ползать и ходить.
Также занятия плаванием снимают напряжение и способствуют более глубокому сну и улучшению аппетита. Обучение плаванию в раннем возрасте будет прекрасной профилактикой простудных заболеваний, сколиоза, мышечной дистонии, нарушения осанки, сутулости. Занятия плаванием влияет не только на здоровье, но и на развитие личностных качеств ребенка – дисциплинированность, самообладание, смелость, решительность, самостоятельность.
Занятия в воде воздействует на все органы и системы детского организма.
Стоимость занятий: 400 – разовое посещение, 2800 – абонемент на 8 занятий.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: группы до 4 человек.
Соревнования проводятся только на базе своего бассейна.
Форма одежды:
Дети: специальные памперсы для плавания, шапочка.
Родители: Шапочка, купальный костюм (купальник, плавки).
Дополнительные расходы: дополнительных расходов нет.
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