Грудничковое плавание в бассейне "Лайм"

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Выборгская, 99
- +7 (4212) 603-434
Информация
Описание: Аква клуб приглашает на занятия малышей от 2-х месяцев до 3-х лет для занятий вместе с родителями. Вас ждет теплая и чистая вода. Бассейн оборудован специальной системой водоподготовки, системой ультрафиолетовых ламп. Глубина бассейна 50 сантиметров, вдоль бассейна поручни.Температура воды 31 градус. Малыш во время тренировки находится на руках у мамы. В нашем бассейне одновременно занимаются 2-3 мамочки с малышами. Для Вас индивидуальный подход и внимание нашего тренерского состава.
Возраст: до 3 лет.
Стоимость:
- разовое посещение: 420 рублей
- разовое посещение по карте гостя: 360 рублей.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Экипировка: приобретается самостоятельно.
Занятия проводятся для грудничков с родителями.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по плаванию в Хабаровске
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Грудничковое плавание в ДСЦ "ЮниCLUB"До 3 лет Частная
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Секция "Аквааэробика" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 7 лет Частная
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Школа плавания "Новая Звезда"От 3 до 16 лет От 2000 руб Частная
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Обучение плаванию в бассейне "Лайм"От 3 до 14 лет От 750 руб Частная
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Плавание в школе "Лидер"От 3 до 16 лет От 400 до 4000 руб Частная
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Секция "Водное поло" в ФК "Наутилус"От 9 до 15 лет До 26000 руб Частная
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Секция "Морские котики" в "Дайв-Центре"От 10 до 17 лет Частная
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Плавание в закрытом бассейне "СКА"От 7 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Грудничковое плавание в школе «Лидер»До 2 лет От 400 до 4000 руб Частная
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Обучение плаванию за 36 часов в ДЮСШ «Дельфин»От 7 до 9 лет Бесплатно Государственная
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