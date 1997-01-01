Грудничковое плавание в бассейне "Лайм"

Информация

Описание: Аква клуб приглашает на занятия малышей от 2-х месяцев до 3-х лет для занятий вместе с родителями. Вас ждет теплая и чистая вода. Бассейн оборудован специальной системой водоподготовки, системой ультрафиолетовых ламп. Глубина бассейна 50 сантиметров, вдоль бассейна поручни.Температура воды 31 градус. Малыш во время тренировки находится на руках у мамы. В нашем бассейне одновременно занимаются 2-3 мамочки с малышами. Для Вас индивидуальный подход и внимание нашего тренерского состава.

Возраст: до 3 лет.

Стоимость:

разовое посещение: 420 рублей

разовое посещение по карте гостя: 360 рублей.

Продолжительность занятия: 45 минут.

Экипировка: приобретается самостоятельно.

Занятия проводятся для грудничков с родителями.

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