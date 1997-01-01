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        Индивидуальное занятие по плаванию в "БонанZа"

        Индивидуальное занятие по плаванию в "БонанZа"

        Плавание
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 940 - 13840
        Возраст: 0 - 4 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 5А
        • +7 (4212) 937-227
        Информация

        Описание: Занятие проходит в большом или малом бассейне, в зависимости от возраста ребенка. Инструктор обучает ребенка техникам ныряния и плавания, а также использует элементы аквааэробики.

        Возраст: 0-4 года.

        Стоимость:

        • 940 рублей - разовое занятие;
        • 5300 рублей - абонемент на месяц (6 занятий);
        • 6960 рублей - абонемент на месяц (8 занятий);
        • 10440 рублей - абонемент на 2 месяца (12 занятий);
        • 13840 рублей - абонемент на 2 месяца (16 заняти).

        Продолжительность занятия: 30 мин.

        Сейчас перед родителями появился большой выбор  курсов по плаванию и бассейнов. Выбор секции по плаванию, ведет к выбору подходящего тренера. Если Ваш ребенок не умеет плавать или не может нырять, то незамедлительно  подбирайте  подходящую секцию.  Кроме позитивного влияния на здоровье, плавание оказывает колоссальное влияние на внутреннее состояние Вашего ребенка, укрепляет опорно-двигательную систему, улучшает кровоснабжение, закаляет организм.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по плаванию в Хабаровске

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