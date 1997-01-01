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Индивидуальное занятие по плаванию в "БонанZа"
Адреса
- +7 (4212) 937-227
Информация
Описание: Занятие проходит в большом или малом бассейне, в зависимости от возраста ребенка. Инструктор обучает ребенка техникам ныряния и плавания, а также использует элементы аквааэробики.
Возраст: 0-4 года.
Стоимость:
- 940 рублей - разовое занятие;
- 5300 рублей - абонемент на месяц (6 занятий);
- 6960 рублей - абонемент на месяц (8 занятий);
- 10440 рублей - абонемент на 2 месяца (12 занятий);
- 13840 рублей - абонемент на 2 месяца (16 заняти).
Продолжительность занятия: 30 мин.
Сейчас перед родителями появился большой выбор курсов по плаванию и бассейнов. Выбор секции по плаванию, ведет к выбору подходящего тренера. Если Ваш ребенок не умеет плавать или не может нырять, то незамедлительно подбирайте подходящую секцию. Кроме позитивного влияния на здоровье, плавание оказывает колоссальное влияние на внутреннее состояние Вашего ребенка, укрепляет опорно-двигательную систему, улучшает кровоснабжение, закаляет организм.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по плаванию в Хабаровске
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Плавание в бассейне гимназии №7От 4 до 18 лет От 140 руб Частная
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Грудничковое плавание в "Аква клубе"До 4 лет От 400 до 2800 руб Частная
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Грудничковое плавание в школе «Лидер»До 2 лет От 400 до 4000 руб Частная
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Студия раннего плавания «Аквакласс»До 7 лет От 850 до 32500 руб Частная
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Секция "Амфибия" в ФК "Наутилус"От 9 до 12 лет До 26000 руб Частная
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Секция "Морские котики" в "Дайв-Центре"От 10 до 17 лет Частная
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Плавание в бассейне ДЮСШ "Дельфин"От 7 до 18 лет От 600 руб Государственная
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Секция "Мальки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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Обучение плаванию в БонанZаОт 3 до 8 лет От 800 до 10800 руб Частная
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Плавание в бассейне школы №27От 4 до 18 лет От 200 руб Частная
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