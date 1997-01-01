Грудничковое плавание в ДСЦ "ЮниCLUB"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (4212) 707-020
Информация
Описание: систематические занятия в воде вызывают у детей положительные эмоции, способствуют укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также опорно-двигательного аппарата, способствуют раннему развитию, стимулируют обменные процессы., укрепляется также и нервная система. Помимо этого, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. Организм ребенка становится закаленным, что способствует повышению иммунитета малыша.
Для посещения бассейна необходимо получить справки от мамы и малыша:
- от мамы: справка от гинеколога и дерматолога;
- от малыша: анализ кала на яйцеглист, мазок на энтробиоз, справка от педиатра. К занятию допускаются папы, и даже приветствуются. От папы необходимо справку от дермато - венеролога.
Для посещения занятия не забудьте с собой взять:
- подгузники для плавания (Libero) или специальные многоразовые плавки для грудничков
- купальник/плавки и шлепанцы для мамы и малыша
- очки и шапочку
- медицинские справки (при первичном посещении)
- дополнительное полотенце при необходимости (одно полотенце выдается Вам бесплатно).
Занятия проводят сертифицированные тренера.
Возраст: от 3-х месяцев до 3,5 лет. занятия проводятся с родителями.
Стоимость: По данному направлению предусмотрены клубные карты продолжительностью на 1 и 3 месяца. В месяц по таким картам предусмотрено 8 занятий. В дополнении к каждому визиту включено посещение малышковой игровой зоны. Стоимость уточнять у аддминистратора по телефону.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Грудничковое плавание в бассейне "Лайм"До 3 лет От 360 руб Частная
-
Индивидуальное занятие по плаванию в "БонанZа"До 4 лет От 940 до 13840 руб Частная
-
Грудничковое плавание в школе «Лидер»До 2 лет От 400 до 4000 руб Частная
-
Плавание в бассейне ДЮСШ "Дельфин"От 7 до 18 лет От 600 руб Государственная
-
Плавание в бассейне школы №27От 4 до 18 лет От 200 руб Частная
-
Грудничковое плавание в "Аква клубе"До 4 лет От 400 до 2800 руб Частная
-
Секция "Водное поло" в ФК "Наутилус"От 9 до 15 лет До 26000 руб Частная
-
Школа плавания "Новая Звезда"От 3 до 16 лет От 2000 руб Частная
-
Программа "BabyTraining" в фитнес-клубе "Наутилус"До 3 лет От 26000 руб Частная
-
Секция "Мальки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
Загрузка комментариев...