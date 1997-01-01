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        Грудничковое плавание в ДСЦ "ЮниCLUB"

        Грудничковое плавание в ДСЦ "ЮниCLUB"

        Плавание
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 0 - 3 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
        • +7 (4212) 707-020
        Информация

        Описание: систематические занятия в воде вызывают у детей положительные эмоции, способствуют укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также опорно-двигательного аппарата, способствуют раннему развитию, стимулируют обменные процессы., укрепляется также и нервная система. Помимо этого, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. Организм ребенка становится закаленным, что способствует повышению иммунитета малыша.

        Для посещения бассейна необходимо получить справки от мамы и малыша:

        • от мамы: справка от гинеколога и дерматолога;
        • от малыша: анализ кала на яйцеглист, мазок на энтробиоз, справка от педиатра. К занятию допускаются папы, и даже приветствуются. От папы необходимо справку от дермато - венеролога. 

        Для посещения занятия не забудьте с собой взять: 

        • подгузники для плавания (Libero) или специальные многоразовые плавки для грудничков 
        • купальник/плавки и шлепанцы для мамы и малыша 
        • очки и шапочку 
        • медицинские справки (при первичном посещении) 
        • дополнительное полотенце при необходимости (одно полотенце выдается Вам бесплатно). 

        Занятия проводят сертифицированные тренера.

        Возраст:  от 3-х месяцев до 3,5 лет. занятия проводятся с родителями.

        Стоимость: По данному направлению предусмотрены клубные карты продолжительностью на 1 и 3 месяца. В месяц по таким картам предусмотрено 8 занятий. В дополнении к каждому визиту включено посещение малышковой игровой зоны. Стоимость уточнять у аддминистратора по телефону.

        Форма: приобретается самостоятельно.

         

         

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