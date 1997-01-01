Грудничковое плавание в школе «Лидер»

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Описание: самый трогательный вид плавания. Малыши 9 месяцев росли и развивались в водной среде, после рождения попадают в такой же водный мир, только намного интереснее и увлекательней. Раннее плавание помогает решить множество задач, таких как правильное поэтапное развитие малыша, снятие тонуса, плохой сон и аппетит, закаливание и многие другие.

Возраст учеников: от 0 до 2 дет.

Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.

Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 12.

Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.

Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.