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Грудничковое плавание в школе «Лидер»
Цена: 400 - 4000
Возраст: 0 - 2 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Информация
Описание: самый трогательный вид плавания. Малыши 9 месяцев росли и развивались в водной среде, после рождения попадают в такой же водный мир, только намного интереснее и увлекательней. Раннее плавание помогает решить множество задач, таких как правильное поэтапное развитие малыша, снятие тонуса, плохой сон и аппетит, закаливание и многие другие.
Возраст учеников: от 0 до 2 дет.
Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.
Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 12.
Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.
Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.
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