Группа «Малышок» в центре «Колибри»

Описание: Программа включает:

Все занятия будут объединяться в единый комплекс, мы будем двигаться от одной темы к другой, по принципу от "целого к частному" (примерно: "вот мир, в мире есть океан, в океане есть капелька…"). Основная цель занятий - формирование у ребенка системного мышления, целостного видения мира.

Параллельно мы будем очень стараться расширить словарный запас крох и ввести новые понятия. Ведь третий год жизни в этом плане ключевой, в общем и целом к трем годам освоение родной языковой системы заканчивается, в это же время можно помочь ребенку в формировании "красивой" картины мира.

С двухлетками крайне важен принцип ПОВТОРЯЕМОСТИ. Все, наверное, уже столкнулись с этим. Еще раз этот мультик, снова эту сказку, ЕШЕ-ЕЩЕ-ЕЩЕ!!!! Ребенок так лучше усваивает, перерабатывает, проживает. Поэтому лучше сделайте два упражнения из десяти, но повторите их несколько раз.

Гордитесь достижениями своего ребенка, не бросайте его "каляки-маляки" в мусорную корзину, а вешайте на стенку. Улавливая восхищенные взгляды окружающих, ребенок учится гордиться своими успехами, его самооценка повышается. И это еще один большой плюс "раннего" развития.