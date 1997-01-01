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        Группа «Малышок» в центре «Колибри»

        Группа «Малышок» в центре «Колибри»

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 2 - 5 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 9
        • +7 (4212) 700-116
        • +7 (4212) 242-304
        Информация

        Описание: Программа включает:

        • развитие сенсорики (всех органов чувств и восприятия),

        • развитие мелкой моторики, стимуляция ладошек,

        • речевое развитие,

        • элементы математики,

        • базовые знания об окружающем мире,

        • увлекательные игры,

        • песенки и стихи,

        • картинки и видео,

        • творческие занятия,

        • инсценированные сказки

        1. Все занятия будут объединяться в единый комплекс, мы будем двигаться от одной темы к другой, по принципу от "целого к частному" (примерно: "вот мир, в мире есть океан, в океане есть капелька…"). Основная цель занятий - формирование у ребенка системного мышления, целостного видения мира.

        2. Параллельно мы будем очень стараться расширить словарный запас крох и ввести новые понятия. Ведь третий год жизни в этом плане ключевой, в общем и целом к трем годам освоение родной языковой системы заканчивается, в это же время можно помочь ребенку в формировании "красивой" картины мира.

        3. С двухлетками крайне важен принцип ПОВТОРЯЕМОСТИ. Все, наверное, уже столкнулись с этим. Еще раз этот мультик, снова эту сказку, ЕШЕ-ЕЩЕ-ЕЩЕ!!!! Ребенок так лучше усваивает, перерабатывает, проживает. Поэтому лучше сделайте два упражнения из десяти, но повторите их несколько раз.

        4. Гордитесь достижениями своего ребенка, не бросайте его "каляки-маляки" в мусорную корзину, а вешайте на стенку. Улавливая восхищенные взгляды окружающих, ребенок учится гордиться своими успехами, его самооценка повышается. И это еще один большой плюс "раннего" развития.

        5. Интерес к БОЛЬШОМУ миру, разжигание познавательного интереса - это лучший подарок, который можно сделать своему ребенку до трех лет. Он впитает все, как губка. "Впитывающий ум" (термин Марии Монтессори) - особенность этого возраста.

        Возраст учеников: от 2 до 3 лет.

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