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Группа «Малышок» в центре «Колибри»
Адреса
- +7 (4212) 700-116
- +7 (4212) 242-304
Информация
Описание: Программа включает:
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развитие сенсорики (всех органов чувств и восприятия),
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развитие мелкой моторики, стимуляция ладошек,
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речевое развитие,
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элементы математики,
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базовые знания об окружающем мире,
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увлекательные игры,
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песенки и стихи,
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картинки и видео,
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творческие занятия,
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инсценированные сказки
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Все занятия будут объединяться в единый комплекс, мы будем двигаться от одной темы к другой, по принципу от "целого к частному" (примерно: "вот мир, в мире есть океан, в океане есть капелька…"). Основная цель занятий - формирование у ребенка системного мышления, целостного видения мира.
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Параллельно мы будем очень стараться расширить словарный запас крох и ввести новые понятия. Ведь третий год жизни в этом плане ключевой, в общем и целом к трем годам освоение родной языковой системы заканчивается, в это же время можно помочь ребенку в формировании "красивой" картины мира.
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С двухлетками крайне важен принцип ПОВТОРЯЕМОСТИ. Все, наверное, уже столкнулись с этим. Еще раз этот мультик, снова эту сказку, ЕШЕ-ЕЩЕ-ЕЩЕ!!!! Ребенок так лучше усваивает, перерабатывает, проживает. Поэтому лучше сделайте два упражнения из десяти, но повторите их несколько раз.
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Гордитесь достижениями своего ребенка, не бросайте его "каляки-маляки" в мусорную корзину, а вешайте на стенку. Улавливая восхищенные взгляды окружающих, ребенок учится гордиться своими успехами, его самооценка повышается. И это еще один большой плюс "раннего" развития.
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Интерес к БОЛЬШОМУ миру, разжигание познавательного интереса - это лучший подарок, который можно сделать своему ребенку до трех лет. Он впитает все, как губка. "Впитывающий ум" (термин Марии Монтессори) - особенность этого возраста.
Возраст учеников: от 2 до 3 лет.
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