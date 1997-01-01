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Группа «Первые шаги» в центре «Колибри»
Адреса
- +7 (4212) 700-116
- +7 (4212) 242-304
Информация
Описание: занятия проводятся в игровой форме с использованием современного игрового и дидактического материала в соответствии с возрастными особенностями детей (от 1 до 2 лет, от 2 до 3 лет).
В программу занятий входит:
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сенсорное развитие (развитие элементарных представлений о величине, форме, цвете, объеме);
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развитие речи (работа над пополнением активного словаря, формирование речевого высказывания;
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подготовка органов речи и слуха ребенка к восприятию правильного звука и правильной артикуляции);
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театрализованная деятельность;
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развитие мышления, внимания, памяти, воображения;
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знакомство с окружающим миром;
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развитие социальных навыков (общение со сверстниками и взрослыми);
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развитие двигательной активности, координации (развитие крупной и мелкой моторики);
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пальчиковые игры, дыхательная гимнастика;
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конструирование;
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эстетическое воспитание (лепка, рисование).
Возраст учеников: от 1 до 3 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: повседневная.
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