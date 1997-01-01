Группа «Первые шаги» в центре «Колибри»

Информация

Описание: занятия проводятся в игровой форме с использованием современного игрового и дидактического материала в соответствии с возрастными особенностями детей (от 1 до 2 лет, от 2 до 3 лет).

В программу занятий входит:

сенсорное развитие (развитие элементарных представлений о величине, форме, цвете, объеме);

развитие речи (работа над пополнением активного словаря, формирование речевого высказывания;

подготовка органов речи и слуха ребенка к восприятию правильного звука и правильной артикуляции);

театрализованная деятельность;

развитие мышления, внимания, памяти, воображения;

знакомство с окружающим миром;

развитие социальных навыков (общение со сверстниками и взрослыми);

развитие двигательной активности, координации (развитие крупной и мелкой моторики);

пальчиковые игры, дыхательная гимнастика;

конструирование;

эстетическое воспитание (лепка, рисование).

Возраст учеников: от 1 до 3 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма одежды: повседневная.