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Группа «Почемучки» в центре «Колибри»
Адреса
- +7 (4212) 700-116
- +7 (4212) 242-304
Информация
Описание: К 3 годам ребёнок становится более общительный. Он хорошо говорит и любит задавать много вопросов. Именно в этом возрасте детей называют «почемучками». Он знает название многих предметов, всё больше усложняет свою речь.
В этом возрасте необходимо много заниматься со своим малышом. Уроки лепки, рисования, конструирования приносят огромную пользу.
Интересные, динамичные и познавательные занятия направлены на:
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знакомство и расширение знаний об окружающем мире в рамках различных лексических тем, обогащение активного и пассивного словаря детей
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развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мышления
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развитие крупной, мелкой и артикуляционной моторики. Во время занятия педагоги используют разнообразные логоритмические упражнения, элементы артикуляционной гимнастики, пальчиковые игры, упражнения на моторную координацию
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развитие изобразительной деятельности детей (лепка, конструирование, рисование)
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вызывание у детей положительной мотивации к процессу обучения, повышение уровня познавательной активности
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развитие коммуникативных и речевых навыков ребенка. Групповые занятия помогут вашему ребенку в налаживании контакта не только со взрослыми, но и со сверстниками, поскольку в ходе занятий возникают естественные ситуации, требующие взаимодействия и тесного контакта с другими участниками занятий.
На занятиях дети, активно действуя с предметами, практически узнают их свойства, функциональное назначение, строение. Ребенку предлагается не только посмотреть на новый предмет, но и потрогать его своими руками, совершить с ним самые разнообразные действия. Только таким действенным путем малыш сможет узнать, что кубик твердый, а мяч упругий и его можно катать, песок сыпучий, сухие листья шуршат под ногами. Активная деятельность помогает малышу получить разносторонние представления о свойствах предметов и явлений. Он постепенно накапливает зрительные, слуховые, двигательные и осязательные образы. Наряду с формированием представлений о предметах и их свойствах, на занятиях активно развивается речь и словарный запас ребенка. А творческие работы детей (рисунки, композиции и поделки) помогают им закрепить знания, полученные в ходе интересных занятий.
Возраст учеников: от 3 до 5 лет.
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