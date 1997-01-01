Группа «Радостята» в ДК Профсоюзов

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Подготовительная группа.
На занятиях проходит обучение основам народного и классического танцев, развиваются: пластика, координация, творческое воображение, счетные навыки, а так же укрепляются мышечный корсет, что способствует формированию правильной осанки.
Возраст учеников: 3-6 лет
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб..
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: четверг, суббота.
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Waacking в Day dance studioОт 1 до 99 лет От 350 до 3800 руб Частная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Хореографическая студия «Шанс» в ДК ПрофсоюзовОт 4 до 14 лет От 800 руб Частная
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Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 5 до 12 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
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Джаз-фанк в ДЮЦ "Дэнс"От 6 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Хореографическое искусство в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Hip-hop в СК «Арена»От 7 до 9 лет Частная
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Секция "Брейк-данс" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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Студия хип-хопа «Стар трэк» в МАУ «ЦРН «Диалог»От 7 до 189 лет От 500 руб Частная
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