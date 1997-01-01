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Группа кратковременного пребывания "Капелька" в ЦРН "Родник"
Цена: От 750
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 20
- +7 (4212) 705-604
Информация
Описание: развитие мелкой и крупной моторики, общение со сверстниками, развитие логического мышления, творческого потенциала, всестороннее развитие, адаптация. В течение этого времени в группе кратковременного пребывания проходят творческие (рисование, лепка, аппликация, вокал), психологические, спортивные (зарядка) кружки.
Возраст учеников:от 3 до 7 лет
Стоимость занятий за месяц: 750 рублей утро и 750 рублей после обеда.
Продолжительность занятий: 3 часа утро, 2,5 часа после обеда.
Частота занятий: 5 дней в неделю (выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни).
Количество человек: до 10 человек.
Форма одежды: специальной формы одежды не предусмотрено.
Расписание работы: ПН-ПТ
с 09:30 до 12:30,
с 14:30 до 17:00
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