Группа кратковременного пребывания "Капелька" в ЦРН "Родник"

Информация

Описание: развитие мелкой и крупной моторики, общение со сверстниками, развитие логического мышления, творческого потенциала, всестороннее развитие, адаптация. В течение этого времени в группе кратковременного пребывания проходят творческие (рисование, лепка, аппликация, вокал), психологические, спортивные (зарядка) кружки.

Возраст учеников:от 3 до 7 лет

Стоимость занятий за месяц: 750 рублей утро и 750 рублей после обеда.

Продолжительность занятий: 3 часа утро, 2,5 часа после обеда.

Частота занятий: 5 дней в неделю (выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни).

Количество человек: до 10 человек.

Форма одежды: специальной формы одежды не предусмотрено.

Расписание работы: ПН-ПТ

с 09:30 до 12:30,

с 14:30 до 17:00